L' università è in crisi e Trump non c' entra

L'università, un tempo fulcro di innovazione e sapere, sta affrontando una crisi profonda, e sorprendentemente, Trump non è il responsabile. In un clima di silenziosa autoreferenzialità, il mondo accademico sembra incapace di un'autocritica necessaria. Come è stata interpretata e applicata la sacrosanta libertà di parola? È davvero giusto considerare le università come le uniche custodi della ricerca pura? Una riflessione aperta è ora più che mai necessaria.

