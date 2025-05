L’Union SG è campione di Belgio | trionfo storico dopo 90 anni

L'Union SG ha coronato un sogno lungo 90 anni, conquistando il titolo di campione del Belgio con una straordinaria rimonta nella fase a playoff. Questo trionfo segna un capitolo significativo nella storia del calcio belga, riportando la storica squadra sul tetto della nazione e regalando ai suoi tifosi un momento indimenticabile.

L'Union SG è campione del Belgio: un trionfo atteso dai tifosi da 90 anni: clamorosa rimonta nella fase a playoff del campionato Dopo un'attesa lunga novant'anni, l'Union SG è tornata sul tetto del Belgio, scrivendo una pagina storica del calcio nazionale. Come riportato da diverse fonti locali, il club di Bruxelles ha conquistato il titolo

