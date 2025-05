L' unica area verde con giochi di Bulgarnò necessita di uno sfalcio Problema estetico e sanitario

Nella frazione di Bulgarnò, l'unica area verde attrezzata con giochi per bambini è in uno stato di abbandono, con erba alta e non curata. Nicoletta sottolinea la necessità urgente di uno sfalcio, già segnalato all'amministrazione comunale, per garantire sia l'estetica che la salute pubblica. È fondamentale mantenere questo spazio fruibile e sicuro per le famiglie e i più piccoli.

Scrive Nicoletta: "Nella frazione di Bulgarnò l'unica area verde con giochi necessita di una pulizia o meglio dello sfalcio già stato segnalato all'amministrazione comunale. L'erba alta impedisce la frequentazione dell'area verde attrezzata con giochi per bambini. Si vuole fare presente che... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "L'unica area verde con giochi di Bulgarnò necessita di uno sfalcio. Problema estetico e sanitario"

