Luminaria fa il pieno Bagno di folla per Ivana tra le opere brillanti

Luminaria ha inaugurato il festival “Empoli Light Art” con una serata di grande partecipazione e atmosfere incantevoli. La piazza Farinata degli Uberti è stata il fulcro di questo evento estivo, dove installazioni luminose e opere d'arte si accenderanno ogni giorno dalle 20 alle 2. Un’esperienza unica che trasforma il centro storico in un palcoscenico di luci e creatività, celebrando l’arte e la comunità.

È iniziato con una serata partecipata e suggestiva “ Luminaria - Empoli Light Art “, il nuovo festival che per tutta l’estate porterà installazioni luminose (accese tutti i giorni dalle 20 alle 2) e opere d’arte tra le piazze e i palazzi del centro storico. Sabato, piazza Farinata degli Uberti ha accolto l’avvio dell’iniziativa con una cornice di pubblico numerosa e curiosa. Il cuore della manifestazione è l’esposizione delle opere di DICò “The Fire Artist“, alias Enrico Di Nicolantonio, artista internazionale noto per il suo stile ispirato alla Pop Art. Le sue creazioni hanno accompagnato il concerto gratuito di Ivana Spagna, che ha festeggiato i 40 anni di carriera con i suoi brani più noti... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Luminaria“ fa il pieno. Bagno di folla per Ivana tra le opere... brillanti

