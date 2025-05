L' Umbria spinge sull' acceleratore digitale IA generativa e cybersecurity per le PMI

L'Umbria avanza verso un futuro digitale, puntando sulla generazione di intelligenza artificiale e sulla cybersecurity per le piccole e medie imprese. L'evento "Innovare in sicurezza: IA generativa e Cybersecurity per il futuro delle imprese", tenutosi a Perugia, ha riunito esperti locali per delineare un'agenda collaborativa, mirata a rendere il territorio competitivo e sicuro nell'era digitale.

Un'agenda per il futuro digitale dell'Umbria, scritta a più mani da chi sul territorio lavora ogni giorno per renderlo competitivo e sicuro. Questo lo spirito dell'evento "Innovare in sicurezza: IA generativa e Cybersecurity per il futuro delle imprese", che si è svolto a Perugia presso la Camera di Commercio dell'Umbria, protagonista attiva insieme a Fondazione Mondo Digitale ETS e ING Italia all'interno del progetto nazionale Job Digital Lab. L'evento è stato organizzato nell'ambito dell'attività divulgativa di EEN - Enterprise Europe Network (la Camera di Commercio dell'Umbria è partner del Consorzio SME2EU+, che rappresenta la rete EEN nelle regioni Toscana, Umbria e Marche)

