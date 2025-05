L' ultimo giorno di Gaza | oltre 300 persone al corteo performance per le vie del centro

Sabato 24 maggio, oltre 300 persone hanno preso parte a "L'Ultimo Giorno di Gaza", una corteo-performance che ha attraversato le vie di Reggio Calabria. Questo evento, dallo spiccato significato simbolico, rientra in una mobilitazione nazionale che si svolge in diverse cittĂ , sensibilizzando l'opinione pubblica sulla situazione a Gaza e sull'importanza della pace e della giustizia.

Sabato 24 maggio, le strade di Reggio Calabria sono state attraversate da un corteo-performance dal forte impatto simbolico, che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone. L’iniziativa, intitolata "L’Ultimo Giorno di Gaza", si inserisce in una mobilitazione nazionale diffusa in decine di... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - L'ultimo giorno di Gaza: oltre 300 persone al corteo performance per le vie del centro

Quanto ha guadagnato l’inventore dei Labubu: in un giorno oltre un miliardo di dollari - L'inventore dei Labubu ha segnato un'impresa straordinaria, guadagnando oltre un miliardo di dollari in un solo giorno. 🔗continua a leggere

MobilitĂ , indagine: oltre un’ora al giorno per il tragitto casa-lavoro - Un'indagine di YouTrend rivela che gli italiani trascorrono oltre un'ora al giorno per il tragitto casa-lavoro o scuola. 🔗continua a leggere

Fileni e Legambiente insieme per ripulire la spiaggia di Falconara: raccolti oltre 150 chili di rifiuti in un solo giorno - Fileni e Legambiente uniscono le forze per tutelare l'ambiente, coinvolgendo i dipendenti in una giornata di volontariato per ripulire la spiaggia di Falconara. 🔗continua a leggere

Gaza, raid israeliano su una scuola: oltre 30 morti. Idf: puntiamo a prendere il 75% della Striscia in due mesi - Ancora raid israeliani e vittime civili a Gaza dove sono entrati i primi 9 dei 15 camion finanziati dal Governo italiano attraverso il progetto Food for Gaza. La Croce Rossa: uccisi a Gaza due membri. 🔗Si legge su leggo.it

Israele Medio Oriente, raid dell'Idf su una scuola di Gaza: 30 morti. LIVE - Un raid aereo israeliano ha colpito nella notte una scuola che ospitava sfollati palestinesi nella città di Gaza. Si tratta dell'istituto Fahmi Aljarjaoui, nel quartiere di Aldaraj. Come ha riferito ... 🔗Lo riporta tg24.sky.it

Gaza, attacco "senza precedenti" a Khan Yunis . Blitz di giovani israeliani contro gli arabi a Gerusalemme - Ancora ordini di sgombero per i civili della Striscia di Gaza. I militari israeliani, che dal 7 ottobre 2023 portano avanti le operazioni ... 🔗Lo riporta iltempo.it