L’ultimo ballo addio Naïf La discoteca saluta | Un viaggio bellissimo

Prato, 26 maggio 2025 – Doveva essere una grande festa e le attese non sono state affatto deluse. Il closing party del Naïf ha regalato grandi emozioni a tutti presenti: sia ai clienti, che hanno riempito ancora una volta la storica discoteca, ma anche allo staff. Per i gestori del locale di via Traversa Pistoiese, Mauro Panichi e Massimiliano Persico, si chiude un capitolo lungo 30 anni. Il Naïf non riaprirà a settembre e quello di sabato è stato di fatto l’ultimo ballo per uno dei punti di riferimento del mondo della notte a Prato. Prato che dalla prossima stagione si ritroverà più povera. Anche perché il Naïf potrebbe non essere l’unico locale di questo genere in città a decidere per la chiusura definitiva, a testimonianza di come l’intero settore non attraversi un periodo facile... 🔗 Leggi su Lanazione.it