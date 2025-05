Lukaku svela quel dettaglio sul suo approdo al Napoli grazie al pressing di Conte | ecco il retroscena che regala anche una previsione anche sul suo futuro!

Romelu Lukaku svela retroscena significativi sul suo trasferimento al Napoli, rivelando come il pressing di Antonio Conte abbia influenzato la sua decisione. In un'intervista, il gigante belga condivide il suo punto di vista sulla sua esperienza in azzurro e offre spunti interessanti sulle possibili evoluzioni future, gettando luce sul legame tra il suo arrivo e la permanenza del mister. Scopriamo insieme i dettagli di questa intesa.

Lukaku esprime quel retroscena sull'arrivo al Napoli e rende noto il suo punto di vista sulla possibil permanenza di Conte in azzurro. Romelu Lukaku è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata da scudetto del Napoli. I microfoni e e le telecamere di Rai 2 lo sanno e lo hanno intercettato. Nell'intervista concessa alla predetta emittente, il belga si è espresso sul retroscena che lo ha portato in azzurro e sulle possibilità che Antonio Conte rimanga al Napoli. Ecco le parole dell'ex obiettivo del calciomercato Juve. LE PAROLE – «La chiamata di Conte per convincermi a venire a Napoli? È durata 15 secondi...

