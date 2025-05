Lukaku interrompe la festa del Napoli negli spogliatoi per fare un discorso inaspettato su Billing

L'atmosfera festiva negli spogliatoi del Napoli viene interrotta da un inaspettato intervento di Romelu Lukaku. L'attaccante, con parole cariche di emozione, si rivolge ai compagni per parlare di Billing, creando un momento di grande intensità. Dopo il discorso, abbraccia e ringrazia il suo collega, sottolineando l'importanza della squadra e della coesione. Scopri di più su questo sorprendente episodio.

Lukaku incorona Billing: il gesto durante la festa Scudetto è speciale – VIDEO - Gesto speciale da parte di Romelu Lukaku nei confronti di Philip Billing, protagonista di una rete molto importante nella lotta per lo Scudetto. Il Napoli è riuscito a portarsi a casa il quarto Scudet ...

Napoli, festa Scudetto a Bacoli! La gioia degli azzurri. Lukaku non c'è - Nella giornata di ieri i calciatori azzurri hanno scelto di festeggiare presso il Labelon. Grande entusiasmo nella compagine partenopea.

Napoli campione, è il quarto scudetto. McTominay-Lukaku ed esplode la festa - Il Napoli è campione d'Italia per la quarta volta. La squadra di Conte (in tribuna per squalifica) non tradisce il Maradona, supera il ...