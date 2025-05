Lukaku dalla festa scudetto | Mai avuto dubbi sul Napoli ho accettato in 15 secondi Futuro Conte? Prometto una cosa

Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, ha condiviso le sue emozioni durante la festa scudetto dopo la vittoria contro l’Inter. In un’intervista con Rai, ha rivelato di non aver mai avuto dubbi sul percorso del Napoli e ha accettato la sfida in soli 15 secondi. Inoltre, ha promesso grandi traguardi per il futuro con il mister Conte. Scopri di più sui suoi pensieri e aspettative.

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni della Rai in occasione della festa scudetto del Napoli. L'ex attaccante dell' Inter si è espresso sulla stagione degli azzurri e sul futuro di Antonio Conte, nel mirino della Juventus. SCUDETTO – «Troppa emozione, abbiamo fatto un ottimo lavoro e sono contento per tutta questa gente, oltre che per noi, la squadra, la società e il mister. Non abbiamo mai mollato e ci siamo meritati questo successo». ACCETTARE IL NAPOLI – «La chiamata è durata 15 secondi, appena ho visto il suo numero ho capito subito e mi sono preparato...

