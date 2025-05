L’ufficio stampa di Hamas e gli errori di Bibi

Nell'analisi dell'ufficio stampa di Hamas e degli errori strategici di Bibi Netanyahu, emerge un quadro complesso e confuso. Mentre diversi leader dell'organizzazione sono stati eliminati, resta l'incertezza circa il loro numero e la loro posizione. Questo articolo esplora le implicazioni di questi eventi e il contesto di una lotta che ha segnato il 7 ottobre con una tragica escalation di violenza.

A quanto sembra i suoi capi sono stati eliminati. Sembra, perché in realtà non è noto quanti siano. Due, tre, quattro, dieci, cinquanta? E dove vivono? In un sotterraneo della Striscia? In Qatar? In Iran? Una sola cosa è certa: l'organizzazione terroristica che ha organizzato la mattanza del 7 ottobre 2003 e che vorrebbe cancellare Israele dalle carte geografiche ha un efficiente ufficio stampa. Il quale è capace di diffondere in tutto il mondo video e comunicati ogni 5 minuti. Di fatto inonda il web e sa perfettamente condizionare l'informazione globale, al contrario di Israele. Che arriva sempre tardi, rincorre, arranca, senza ottenere risultati...

