L’Ucraina le spese militari e le ambizioni spaziali europee La visita di Kubilius a Roma

Il commissario europeo alla Difesa e allo Spazio, Andrius Kubilius, ha recentemente visitato Roma per discutere delle spese militari dell'Ucraina e delle ambizioni spaziali europee. Durante la sua permanenza, ha esplorato gli impianti spaziali nei pressi della Capitale e ha presentato il Libro bianco sulla Difesa europea alle commissioni parlamentari congiunte, sottolineando l'importanza di una strategia comune per la sicurezza e l'innovazione nel continente.

Giornata di incontri a Roma per il commissario europeo alla Difesa e allo Spazio, Andrius Kubilius, il quale si è recato in Italia per visitare gli impianti spaziali nei dintorni della Capitale e per presentare davanti alle commissioni parlamentari congiunte il Libro bianco sulla Difesa europea. Al centro degli incontri, il supporto italiano all’Ucraina, la necessità di rafforzare la sicurezza europea e il contributo dell’Italia all’avanzamento spaziale europeo. L’Italia e la difesa europea Rispondendo alle domande di Airpress, Kubilius ha toccato più di un punto all’ordine del giorno riguardo il ruolo dell’Italia nell’attuale congiuntura internazionale e rispetto al futuro della sicurezza del Vecchio continente... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Ucraina, le spese militari e le ambizioni spaziali europee. La visita di Kubilius a Roma

