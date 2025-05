Luciano Darderi si arrende in quattro set a Sebastian Korda nel primo turno del Roland Garros

Luciano Darderi esce sconfitto al primo turno del Roland Garros 2025, cedendo in quattro set a Sebastian Korda. L'italo-argentino, attualmente al 45° posto nel ranking mondiale, ha mostrato difficoltà nel corso della partita, terminata con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Un inizio di torneo deludente che mette in luce le sfide da affrontare per Darderi nel palcoscenico del tennis internazionale.

Un brutta prova per Luciano Darderi nel primo turno del Roland Garros 2025. L’italo-argentino (n.45 del mondo) è stato sconfitto dallo statunitense Sebastian Korda (n.23 del ranking) col punteggio di 6-2 4-6 6-3 6-2 in 2 ore e 23 minuti di partita. Una prestazione negativa di Darderi che, soprattutto negli ultimi due parziali, non è più riuscito a ritrovare il suo tennis. Prosegue il cammino di Korda che affronterà nel derby americano Jenson Brooksby. Nel primo set si assiste a una sorta di soliloquio dello statunitense. Specialmente col rovescio, Korda fa una grande differenza, disegnando il campo in maniera molto precisa... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi si arrende in quattro set a Sebastian Korda nel primo turno del Roland Garros

ATP Amburgo 2025: buon esordio per Luciano Darderi in Germania - L'ATP di Amburgo 2025 segna un ottimo esordio per Luciano Darderi in Germania. Il giovane talento argentino ha conquistato il suo primo successo all'ATP 500, superando Denis Dedura, promettente 2008 che aveva già fatto parlare di sé vincendo un match ATP a Monaco. 🔗continua a leggere

Roland Garros, Korda elimina Darderi in quattro set (6-2 4-6 6-3 6-2) - Luciano Darderi ko al primo turno del Roland Garros 2025 . Il tennista italo-argentino, numero 45 del mondo, cede in quattro set alla testa di serie numero 23 ... 🔗Da gazzettadelsud.it

ATP Amburgo: Darderi batte Nakashima e vola ai quarti - Tennis - Italiani | Bella vittoria di Luciano Darderi che giovedì sfiderà Andrey Rublev per un posto in semifinale ... 🔗ubitennis.com scrive

Luciano Darderi vince in lotta contro Nakashima e va ai quarti ad Amburgo - Luciano Darderi, dopo quello che è un match molto più tirato del punteggio, supera al termine di due ore e 47 minuti l'americano Brandon Nakashima nel ... 🔗Si legge su oasport.it