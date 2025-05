Luciano Darderi | Non ero al 100% ma non voglio accampare scuse Korda ha giocato molto bene

Luciano Darderi commenta la sua sconfitta nel primo turno del Roland Garros 2025 contro l'americano Sebastian Korda, evidenziando le doti del suo avversario. Nonostante non fosse al massimo della forma, l'italo-argentino rifiuta di cercare scuse e riconosce la superioritĂ di Korda, che ha vinto con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Una partita combattuta dove Darderi ha faticato a

Niente da fare per Luciano Darderi, impegnato quest’oggi nel primo turno del Roland Garros 2025. L’italo-argentino è stato sconfitto dall’americano Sebastian Korda (n.23 del seeding) col punteggio di 6-2 4-6 6-3 6-2. Una partita in cui Darderi è stato messo in difficoltĂ dall’avversario, molto abile a togliergli il tempo. Inoltre, i movimenti di Luciano non erano neanche così fluidi a causa di un problema alla caviglia. “ Non sono riuscito a preparare bene fisicamente gli ultimi tornei. Ho fatto bene ad Amburgo, ma nelle sfide al meglio dei cinque set è diverso. Sono calato dal terzo parziale, ma meriti al mio avversario... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi: “Non ero al 100%, ma non voglio accampare scuse. Korda ha giocato molto bene”

ATP Amburgo 2025: buon esordio per Luciano Darderi in Germania - L'ATP di Amburgo 2025 segna un ottimo esordio per Luciano Darderi in Germania. Il giovane talento argentino ha conquistato il suo primo successo all'ATP 500, superando Denis Dedura, promettente 2008 che aveva giĂ fatto parlare di sĂ© vincendo un match ATP a Monaco. 🔗continua a leggere

Luciano Darderi vince in lotta contro Nakashima e va ai quarti ad Amburgo - Luciano Darderiha concluso una vittoria longeva e combattuta contro Brandon Nakashima all’ATP 500 di Amburgo, qualificandosi per i quarti di finale. 🔗continua a leggere

ATP Amburgo 2025, Luciano Darderi cede in tre set ad Andrey Rublev nei quarti di finale - Al ATP Amburgo 2025, Luciano Darderi si ferma ai quarti di finale, cedendo in tre set a Andrey Rublev, numero 3 del seeding. 🔗continua a leggere

Luciano Darderi: “Non ero al 100%, ma non voglio accampare scuse. Korda ha giocato molto bene” - Niente da fare per Luciano Darderi, impegnato quest'oggi nel primo turno del Roland Garros 2025. L'italo-argentino è stato sconfitto dall'americano ... 🔗Da oasport.it

Roland Garros, Darderi: “Non riesco a star bene per più settimane di fila” [ESCLUSIVA] - Tennis - Interviste | L'azzurro dopo la sconfitta con Korda: "Il tennis ti dà e ti toglie tutto. Ora punto all'erba, che mi piace molto" ... 🔗Si legge su ubitennis.com

ROLAND GARROS - Luciano Darderi esce di scena a Parigi, disarmato da Korda - ROLAND GARROS 2025 - Sebastian Korda batte Luciano Darderi 6-2 4-6 6-3 6-2 al primo turno di Parigi, facendo valere la sua naturale velocità d'esecuzione. 🔗Da eurosport.it