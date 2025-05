Lucchese | corsa contro il tempo per l' iscrizione in Serie C dopo il fallimento

La Lucchese vive una frenetica corsa contro il tempo per assicurarsi un posto nel prossimo campionato di Serie C, in seguito al recente fallimento decretato dal tribunale. Mentre si definiscono le strategie per la nuova stagione, è fondamentale fare il punto sulla situazione dei tesserati, poiché tutti i contratti in scadenza sono ora svincolati, aprendo la strada a una possibile rivoluzione dentro e fuori dal campo.

Mentre è iniziata la corsa contro il tempo per iscrivere la Lucchese al prossimo campionato di Serie C, ecco il punto sui tesserati. Dopo che il tribunale ha decretato il fallimento, tutti i ’vecchi’ tesserati (allenatori, giocatori e collaboratori) che avevano il contratto in scadenza, saranno svincolati d’ufficio. Per quelli che, invece, avevano contratti pluriennali, a breve sarà comunicata la decisione dello svincolo oppure no. Nell’ipotesi che la nuova società costituita da Stefano Grassi, ovviamente con un altro nome, riesca con una volata degna di un grande sprinter, visti i tempi ristrettissimi, a salvare la vecchia Pantera (che ieri ha compiuto 120 anni), ai giocatori della passata stagione che dovessero interessare la nuova dirigenza tecnica, dovrebbe essere rifatto un nuovo contratto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese: corsa contro il tempo per l'iscrizione in Serie C dopo il fallimento

