Lucchese celebra 120 anni con mostra storica e sostegno dei tifosi

La Lucchese celebra con orgoglio i suoi 120 anni di storia, testimoniando la passione indomita dei tifosi anche in un momento societario critico. Mentre si attendono sviluppi sul futuro del club nel calcio professionistico, il sostegno della comunità resta prezioso, come dimostrato dai 5.000 spettatori accorsi al "Porta Elisa" per il decisivo play-out contro il Ses. La mostra storica rappresenta un tributo a un legame indissolubile.

Nonostante il delicatissimo momento societario – in settimana si capiranno i reali margini di possibilità di salvataggio nel calcio professionistico – il cuore della città continua a battere per la Lucchese. La conferma, dopo i 5000 al "Porta Elisa" in occasione del vittorioso play-out contro il Sestri Levante – è arrivata ieri mattina, quando, in occasione del 120° compleanno della Pantera, fondata il 25 maggio del 1905, circa 200 tifosi si sono ritrovati sotto la targa che ricorda l'avvenimento, posta dietro il coro di San Michele, in centro storico. Tra loro anche alcuni giocatori rossoneri del presente e del passato, come Jacopo Coletta e Francesco Fedato, Massimo Morgia e Lucio Nobile, oltre ai rappresentanti del Comune (il vicesindaco Fabio Barsanti e l'assessore Remo Santini, ma anche l'ex assessore Celestino Marchini), i rappresentanti di "Lucca United" (Luca Mandoli e Stefano Galligani) che hanno collaborato nell'allestimento della mostra e il professor Umberto Sereni che tre anni fa scelse il testo da apporre sulla targa...

