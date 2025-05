Luca D' Angelo soddisfatto | vittoria contro Catanzaro e finale con Cremonese

Mister Luca D'Angelo esprime la sua soddisfazione dopo la vittoria contro il Catanzaro, che ha portato la sua squadra in finale contro la Cremonese. Nonostante un gol subito su calcio piazzato, D'Angelo elogia la reazione dei suoi giocatori e il prezioso sostegno dei tifosi, sottolineando quanto sia stato fondamentale per il successo. Un traguardo importante che accende la speranza in vista della finale.

Soddisfatto mister Luca D'Angelo per la vittoria con il Catanzaro e l'approdo in finale: "Abbiamo preso gol su calcio piazzato, ma la squadra ha reagito subito, spinta dalla tifoseria, meritando la vittoria". Il tecnico aquilotto ha riconosciuto il grande sostegno del popolo bianco: "È stato bellissimo l'avvicinamento alla partita, fuori dal nostro albergo quando i tifosi sono partiti con gli scooter. Il pensiero va a tutta la gente che è venuta a sostenerci". Riguardo le due partite finali contro la Cremonese, il mister si è così espresso: "Le finali sono partite molto particolari, noi ci arriviamo benissimo sotto tutti i punti di vista, con grande intensità di campo...

