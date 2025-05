Lube Under14 trionfa nella Boy League | campioni nazionali di volley

La Lube Under 14 ha conquistato il titolo di campioni nazionali di volley nella Boy League, coronando un sogno a Fano. In un emozionante match, la squadra biancorossa ha trionfato 2-0 contro i Diavoli Rosa Brugherio, dimostrando il proprio talento e determinazione. I giovani atleti si sono affermati come i migliori golden boy d'Italia, portando a casa un tricolore che celebra il loro impegno e passione per la pallavolo.

I migliori golden boy d'Italia sono quelli della Lube! La formazione Under14 biancorossa ieri ha conquistato Il tricolore, il titolo di campione nazionale nella categoria. I lubini hanno trionfato a Fano, imponendosi al PalaAllende per 2-0 (25-21, 25-20) contro i Diavoli Rosa Brugherio, giĂ sconfitti venerdì all'esordio nel girone. Una vittoria che vale doppio perchĂ© regala anche la rivincita a distanza di un anno. Nell'edizione 2024 infatti i baby di Brugherio avevano avuto la meglio nella finalissima. La formazione di Leonardo Evangelisti e Lucia Lepri chiude così la manifestazione con cinque vittorie in altrettanti incontri...

