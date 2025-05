Louis Vuitton stupisce ancora ad Avignone

Louis Vuitton continua a sorprendere con la sua sfilata della cruise collection ad Avignone, due settimane dopo l'elezione del nuovo papa in Vaticano. Sotto la direzione creativa di Nicolas Ghesquière, il Palazzo dei Papi è stato trasformato in un palcoscenico straordinario per 450 ospiti, grazie a un'imponente impalcatura che ha esaltato la fusione tra moda e storia.

🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Louis Vuitton stupisce ancora ad Avignone

