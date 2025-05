Lotta alla baby gang Ulss 2 e Prefettura lanciano la task force per recuperare i bulli

Sulla scia di un crescente allarme sociale, l'Ulss 2 e la Prefettura hanno annunciato il lancio di una task force dedicata al recupero dei giovani coinvolti in baby gang. L'iniziativa, che partirà il 1° settembre, punta a rieducare i "bulli" attraverso attività di volontariato e sport, con l'obiettivo di guidarli verso scelte positive e distaccarli da comportamenti devianti.

