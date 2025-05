Lotta agli sporcaccioni dei rifiuti in città | elevate a Bari 75 multe nel weekend

Nel weekend appena trascorso, Bari ha intensificato la lotta contro i comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti, con la Polizia Locale che ha elevato ben 75 multe. Le sanzioni sono state inflitte per infrazioni come l’uso improprio delle buste nere, il conferimento al di fuori degli orari stabiliti e la mancata raccolta differenziata, segno di un impegno crescente per una città più pulita e ordinata.

Settantacinque multe nel weekend da parte degli sporcaccioni dei rifiuti: è il bilancio dell'attività effettuata da venerdì a lunedì mattina dalla Polizia Locale a Bari. Le sanzioni riguardo l'utilizzo errato di buste nere, il conferimento fuori orario,la mancata raccolta differenziata e... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Lotta agli sporcaccioni dei rifiuti in città: elevate a Bari 75 multe nel weekend

Lotta agli “sporcaccioni”, in due sorpresi ad abbandonare rifiuti: denunciati - A Veglie si intensificano i controlli contro l'abbandono illecito dei rifiuti, con la polizia locale e l'ufficio ambiente del Comune impegnati nella tutela del territorio. 🔗continua a leggere

Lotta agli sporcaccioni dei rifiuti in città: elevate a Bari 75 multe nel weekend - “Siamo intenzionati a tenere alta la guardia e a proseguire con i controlli su tutta la città" sottolinea l’assessora comunale alla Vivibilità, Carla Palone ... 🔗Segnala baritoday.it

Lotta agli “sporcaccioni”, in due sorpresi ad abbandonare rifiuti: denunciati - Intensificati a Veglie i controlli finalizzati alla tutela del territorio e alla prevenzione degli illeciti ambientali. L’amministrazione intanto decide di potenziare il sistema di fototrappole ... 🔗lecceprima.it scrive

Lotta agli “sporcaccioni”, telecamere sulle strade provinciali: esperimento pubblico-privato - Telecamere di videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti lungo le strade provinciali. Si concretizza la decisione assunta nelle scorse settimane, frutto della collaborazione tra i residenti di ... 🔗Riporta siracusaoggi.it