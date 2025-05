L’orto illuminato - Passeggiata notturna nei viali dell’Orto Botanico di Pisa illuminati dalle lucciole

Scopri la magia dell'Orto Botanico di Pisa con "L'Orto Illuminato": una passeggiata notturna tra i suoi viali incantati, accesi dai brillanti bagliori delle lucciole. Un'esperienza unica di bellezza e natura, sabato 31 maggio 2025, ore 21:00. Prenota il tuo posto inviando un'email a… Non perdere l'occasione di immergerti in un’atmosfera straordinaria!

L'Orto e Museo Botanico organizza una visita guidata notturna lungo i suoi viali, illuminati dai bagliori delle lucciole. Sabato 31 maggio 2025, ore 21:00 'L'Orto illuminato' Passeggiata notturna nei viali dell'Orto illuminati dalle lucciole Prenotazione obbligatoria inviando un'email a...

