Lorenzo Sonego | Grossi meriti a Shelton le condizioni di gioco non mi hanno favorito

Un epilogo amaro per Lorenzo Sonego nel match di primo turno del Roland Garros. Il piemontese è stato sconfitto dall'americano Ben Shelton (n.13 del mondo) col punteggio di 6-4 4-6 3-6 6-2 6-3 in 3 ore e 34 minuti di partita. Un match che, finito il terzo parziale, sembrava essere nelle mani del giocatore italiano, ma Shelton è riuscito a salire con il suo tennis e per l'azzurro c'è stato poco da fare. L'analisi è stata un po' questa a fine match da parte di Sonego in conferenza stampa: " Lui è salito molto di livello. Ha alzato notevolmente la percentuale di prime di servizio in campo e ha fatto letteralmente scoppiare la palla...