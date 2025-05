Lombardia Consiglio regionale nega patrocinio a Milano Pride

Il Consiglio regionale della Lombardia, a maggioranza centrodestra, ha rifiutato di concedere il patrocinio al "Milano Pride 2025", in programma per il 28 giugno. Questa decisione segna un'importante posizione politica nei confronti dell'evento della comunità LGBTQ+, che da anni celebra i diritti e la visibilità delle persone queer in una delle principali città italiane.

