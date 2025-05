lollobrigida prezzemolino sileoni chiama a raccolta i banchieri e le altre pillole del giorno

Francesco Lollobrigida, il dinamico ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, continua a essere un volto costante negli eventi romani, proprio come Jep Gambardella. In questo articolo, esploreremo la sua partecipazione alla celebrazione dei 150 anni di Pallini, una storica azienda romana famosa per il suo Mistrà, e raccoglieremo altre pillole sul suo coinvolgimento con il mondo bancario e oltre.

Lollo come Jep Gambardella: ormai non c’è evento romano senza il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare. Nella sua agenda fittissima, sabato sera Francesco Lollobrigida ha trovato il tempo di partecipare alla festa per i 150 anni di Pallini, azienda romana nota per il suo Mistrà. Ha salutato Michela Pallini, ha incrociato gli sguardi dei fratelli Luigi e Giancarlo Abete, cercando però di evitare di farsi immortalare con un bicchiere in mano. Come qualche giorno fa a Palazzo Rospigliosi, dove la Coldiretti aveva apparecchiato un sontuoso buffet ma Lollo, avendo sempre a due passi il fotografo Umberto Pizzi pronto a immortalarlo, non ha toccato cibo... 🔗 Leggi su Lettera43.it