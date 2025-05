L’olio di iperico per le emorroidi è controindicato in gravidanza?

L'olio di iperico è noto per le sue proprietà benefiche, ma durante la gravidanza la sua applicazione è sconsigliata, specialmente in caso di emorroidi. Questo articolo esplorerà i rischi associati all'utilizzo di questo olio durante la gestazione e fornirà alternative sicure per alleviare il dolore alle donne in gravidanza.

Buongiorno dottore, purtroppo soffro di emorroidi e ora che sono al settimo mese di gravidanza la situazione è molto peggiorata. Ho letto che l’olio di iperico può aiutare a lenire il dolore. Posso utilizzarlo o è controindicato in gravidanza? L'articolo “L’olio di iperico per le emorroidi è controindicato in gravidanza?” proviene da GravidanzaOnLine... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “L’olio di iperico per le emorroidi è controindicato in gravidanza?”

