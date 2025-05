Locatelli trascina la Juve in Champions | dai fischi al rigore che vale 60 milioni di euro La serata perfetta del centrocampista

di Luca Fioretti Locatelli trascina la Juventus in Champions League: dai fischi al rigore che vale 60 milioni di euro. La serata perfetta del centrocampista bianconero. Missione compiuta per la Juve: la squadra di Tudor riesce a superare il Venezia al Penzo e a strappare così all'ultima giornata il pass per la qualificazione alla prossima Champions League, ormai da mesi pallino fisso dalle parti della Continassa. Una buona prestazione di squadra, anche se non sono mancate distrazioni e imprecisioni, così come quella di alcuni singoli: in particolare Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero è riuscito a trasformare i fischi in applausi a fine partita, trasformando un calcio di rigore conquistato da Conceicao che è valso di fatto un'intera stagione e un lieto fine che i tifosi juventini speravano e si auguravano...

