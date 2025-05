Locatelli svela un retroscena sul rigore calciato in Venezia Juve ai Rai Sport | colpiscono le sue dichiarazioni su quanto pesava quel pallone decisivo!

In un'intervista esclusiva a Rai Sport, Manuel Locatelli ha svelato un interessante retroscena sul rigore calciato nella partita Venezia-Juve. Le sue dichiarazioni rivelano quanto il peso specifico del pallone abbia influenzato quel momento cruciale. Scopriamo insieme i dettagli e l'importanza di queste parole nel contesto del match di Serie A.

Locatelli ha rivelato un retroscena sul peso specifico del rigore calciato in Venezia Juve: cos’ha detto a riguardo. Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A, che ha consegnato la qualificazione alla Champions League dei bianconeri. Ecco le sue parole che si soffermano su un curioso retroscena. PAROLE – « Quanto pesava quel rigore? Pesava sicuramente tanto, sembrava la palla medica che calciamo in palestra, ma dovevo prendermi io questa responsabilità perché sono il capitano di questa squadra e sono fiero e orgoglioso di questo quindi era una responsabilità che dovevo prendermi, è andata bene e sono felice, abbiamo raggiunto un obiettivo che ci eravamo prefissati, molto importante per la Juventus e per noi e credo che ce lo meritavamo anche, quindi ora abbiamo un po’ da riposare ma dobbiamo recuperare subito perché abbiamo il Mondiale per cCub e questa maglia dobbiamo onorarla sempre »... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli svela un retroscena sul rigore calciato in Venezia Juve ai Rai Sport: colpiscono le sue dichiarazioni su quanto “pesava” quel pallone decisivo!

