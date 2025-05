Locatelli scrive ai tifosi | Per chi ha sempre creduto in noi L’emozionante messaggio dopo Venezia Juve – FOTO

Dopo la vittoria contro il Venezia, Manuel Locatelli si rivolge con un toccante messaggio ai tifosi della Juventus, ringraziandoli per il loro costante supporto. L'emozione è palpabile mentre il centrocampista bianconero celebra la qualificazione ottenuta all'ultima occasione. Scopri il suo messaggio e le immagini che raccontano questo momento speciale per la squadra e i suoi sostenitori.

Locatelli scrive ai tifosi: «Per chi ha sempre creduto in noi». L’emozionante messaggio del centrocampista bianconero dopo Venezia Juve – FOTO. Missione compiuta per la Juventus, che proprio all’ultima occasione possibile riesce a staccare il pass per la qualificazione alla prossima Champions League grazie alla vittoria sull’insidioso campo del Venezia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Manuel Locatelli ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi bianconeri: « Per la squadra, per il lavoro fatto, per chi ha sempre creduto in noi... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli scrive ai tifosi: «Per chi ha sempre creduto in noi». L’emozionante messaggio dopo Venezia Juve – FOTO

