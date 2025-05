Locatelli prende per mano la Juve e la porta in Champions League

Locatelli ha trascinato la Juventus verso la Champions League, facendosi carico delle responsabilità in un momento critico per la squadra. In un contesto di incertezze e mancanza di personalità, si è imposto come un leader autentico, guadagnandosi la fascia di capitano. Nell’ultima partita di campionato, fondamentale per l’obiettivo europeo, ha dimostrato il suo valore con una prestazione da incorniciare, trascinando i compagni verso un trionfo fondamentale.

