Manuel Locatelli ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la vittoria della Juventus contro il Venezia, esprimendo la sua soddisfazione per la qualificazione alla Champions League. Il centrocampista ha evidenziato l'importanza del lavoro di squadra e la sua orgoglio per aver assunto la responsabilità nel tirare il rigore, sottolineando l'impegno dei compagni nel raggiungere questo traguardo.

Locatelli ha espresso le sue parole di soddisfazione per la qualificazione alla Champions League post Venezia Juve: le sue impressioni. Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky nel post-partita di Venezia Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A, che ha consegnato la qualificazione alla Champions League dei bianconeri. PAROLE – « Vanno fatti i complimenti a tutti i ragazzi. Noi siamo un gruppo che dà il massimo. Poi è chiaro che durante la stagione qualcosa abbiamo sbagliato di sicuro. Ho già detto quello che penso la Champions League era uno dei nostri obiettivi. Siamo riusciti a raggiungerlo... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli a Sky: «Vanno fatti i complimenti a tutti i ragazzi. Sono fiero di aver tirato il rigore e di essermi preso questa responsabilità, quindi…»

