Lobotka | Questo scudetto è stato più emozionante anche la festa è diversa

Nel cuore dei festeggiamenti per il trionfo del Napoli, Stanislav Lobotka esprime la sua gioia e riconoscenza verso i tifosi. Il centrocampista slovacco condivide le sue emozioni, sottolineando l'importanza di questo scudetto e l'atmosfera unica che caratterizza la vittoria. Scopriamo insieme le parole di Lobotka, che riflettono il legame speciale tra la squadra e la città.

Il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha parlato ai microfoni della Rai durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Di seguito un estratto delle sue parole. Le parole di Lobotka. «Sono molto felice di festeggiare con questi tifosi, per me sono spettacolari. Questa città, questa squadra e Napoli: è tutto speciale. Lo scudetto vinto quest’anno è stato più difficile rispetto a quello di Spalletti ma anche la festa è diversa. La scorsa volta avevamo vinto con un mese d’anticipo, era tutto più tranquillo. Ora è più emozionante e intenso. Vincere all’ultima giornata e poi festeggiare così è un’altra cosa... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lobotka: «Questo scudetto è stato più emozionante, anche la festa è diversa»

Lobotka abbandona a 10 min per dolore alla caviglia, Napoli in pericolo in corsa allo scudetto - Nel pieno di una corsa allo scudetto, il Napoli ha subito un duro colpo: Stanislav Lobotka è stato costretto ad abbandonare il campo dopo soli dieci minuti a causa di un dolore alla caviglia. 🔗continua a leggere

Lotta scudetto, infortunio per Lobotka: brutte notizie per Conte, le condizioni! - Lotta scudetto sempre più intensa, ma il Napoli deve fare i conti con un infortunio pesante: Stanislav Lobotka è fuori gioco nelle ultime giornate di Serie A. 🔗continua a leggere