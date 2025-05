Lo stupro di gruppo al Foro Italico diventa definitiva anche la condanna per il minorenne

La condanna a 8 anni e 8 mesi per il minorenne coinvolto nello stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico nel luglio 2023 è diventata definitiva. L'episodio, avvenuto in un cantiere abbandonato, ha colpito profondamente l'opinione pubblica, sollevando interrogativi sul tema della violenza sessuale e della giustizia per le vittime. La sentenza rappresenta un importante passo nella lotta contro tali crimini.

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn - A Palermo, la giustizia torna a farsi sentire con una nuova condanna per lo stupro di gruppo. Angelo Flores è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn, avendo girato e diffuso le immagini della violenza subita dalla vittima. continua a leggere

