Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo sotto i 100 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi inizia la giornata in calo, scendendo sotto la soglia dei 100 punti, con un valore di 97,9 punti rispetto ai 101,6 punti della chiusura precedente. Il rendimento annuo dei Btp italiani rimane stabile al 3,58%, mentre il rendimento dei Bund tedeschi segnala un incremento, attestandosi al 2,6%. Questo scenario potrebbe influenzare le future dinamiche di mercato.

Apre in calo sotto i 100 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 101,6 punti della chiusura di venerdì scorso, segnando per l'esattezza 97,9 punti. Il rendimento annuo italiano appare invariato al 3,58%, mentre sale di 3,7 punti quello tedesco al 2,6%... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo sotto i 100 punti

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo sotto i 100 punti - Apre in calo sotto i 100 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 101,6 punti della chiusura di venerdì scorso, segnando per l'esattezza 97,9 punti. Il rendimento annuo ... Da quotidiano.net

Lo spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 101,6 punti - Chiude poco mosso lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 101,6 punti contro i 101 segnati sia in apertura che nella chiusura precedente. Il rendimento annuo italiano cede 6,8 punti al 3,58% e quello tede ... Scrive ansa.it

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 101 punti - Ha chiuso in rialzo a 101 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 100,1 punti segnati in apertura e i 102 punti della chiusura precedente. (ANSA) ... Secondo ansa.it

Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi