Lo sport sale in cattedra Premiati i migliori dal tennis alla danza Perfetti atleta dell’anno

Lo sport sale in cattedra con la Giornata dello Sportivo Massese, un evento che celebra l’eccellenza atletica sin dal 1989. I migliori atleti, dal tennis alla danza, sono stati premiati ieri nella sala consigliare, organizzata dalla sezione “Bacchilega-Targioni” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in collaborazione con il Comune. Un successo che continua a riconoscere e valorizzare i talenti locali e la passione per lo sport.

Un successo fin dalla sua prima edizione, quella del lontano 1989, la Giornata dello sportivo massese, la tradizionale manifestazione della sezione “Bacchilega-Targioni” dell’Unione nazionale veterani dello sport, in collaborazione con il Comune, è andata in scena ieri nella sala consigliare. Il premio dello sportivo massese dell’anno è andato a Giovanni Perfetti, campione italiano “Over 65” di tennis indoor, quello di atleta massese dell’anno a Cristian Gabrielli, campione europeo a squadre di tiro con l’arco Under 16, il veterano sportivo dell’anno è Valter Basteri, campione europeo a squadre “indoor” di tiro con l’arco, divisione arco nudo e il Premio Città di Massa è stato assegnato a Pietro Pallini, presidente dell’associazione sportivo dilettantistica Pallacanestro Massa 2000... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo sport sale in cattedra. Premiati i migliori, dal tennis alla danza. Perfetti atleta dell’anno

