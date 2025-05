Lo sfogo di Shaila Gatta | Beccatevi la denuncia

Shaila Gatta torna alla ribalta con un potente dissing rap che ha fatto discutere, rivolgendosi direttamente alle Shailenzo. L’ex gieffina e ballerina di Amici, ora in corsa per nuovi progetti e con il lancio della sua prima linea di prodotti, non si tira indietro e usa i social per esprimere il suo sfogo. Scopriamo cosa ha rivelato nei suoi post.

Shaila Gatta spiazza con un dissing rap. L’ex gieffina contro le Shailenzo: ecco cosa è emerso dalle sue parole via social. Shaila Gatta sta continuando la sua carriera con nuovi progetti. Dopo la partecipazione al Grande Fratello, l’ex ballerina di Amici ha lanciato la sua prima linea di prodotti dedicati al benessere e alla salute. Leggera Beauty ha riscosso subito un clamoroso successo a tal punto che ha già pensato di stupire tutti per l’estate, presentando tutta la nuova collezione. È un anno davvero magico ed unico per Shaila che sta riscoprendo se stessa attraverso nuove avventure. Leggi anche Lorenzo Spolverato rompe il silenzio con parole pungenti Nelle ultime ore, stando a quanto riporta Biccy... 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Lo sfogo di Shaila Gatta: “Beccatevi la denuncia”

Mister Movie | Shaila Gatta Nella Bufera Social: Fan Zeudi Di Palma Attaccano per Amicizie Ex GF - Shaila Gatta finisce al centro della bufera social dopo una cena con ex concorrenti del Grande Fratello. 🔗continua a leggere

Grande Fratello, Shaila Gatta sommersa da attacchi haters, lo sfogo sui social: ”Questa cattiveria sugli altri non vi aiuterà a stare meglio” - Shaila Gatta, ex concorrente del Grande Fratello, è stata travolta da un’ondata di hate sui social. In un acceso sfogo, la ballerina esprime il suo malcontento, sottolineando come la cattiveria altrui non possa portare a miglioramenti personali. 🔗continua a leggere

Grande Fratello, Shaila Gatta sommersa da attacchi haters lo sfogo sui social: ”Questa cattiveria sugli altri non vi aiuterà a stare meglio” - Shaila Gatta, ex concorrente del Grande Fratello, si trova al centro di una bufera di attacchi da parte degli haters. 🔗continua a leggere

Grande Fratello, Shaila Gatta denuncia le Shailenzo e rompe il silenzio: “Ora basta”, ecco cosa è successo - Esplora la reazione di Shaila alle offese degli hater. Un intenso sfogo sulle conseguenze dell'odio sui social. 🔗Da mondotv24.it

Shaila Gatta attacca: “Ancora non mi sono ripresa dopo il Grande Fratello”/ “Vengo massacrata di continuo” - Non c’è possibilità di ritorno per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che dopo l’avventura al Grande Fratello hanno ufficializzato la fine delle loro relazione, una volta per tutte. Sempre sui social, ... 🔗Riporta ilsussidiario.net

Grande Fratello, Shaila Gatta risponde agli hater con un sarcastisco dissing (Video) - Nelle scorse ore l’ex protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Shaila Gatta è tornata sui social e in una live su TikTok ha intrattenuto i suoi fan con una nuova canzone, proseguendo così ... 🔗Segnala isaechia.it