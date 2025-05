Lo jihadista della porta accanto? Montevecchia sconvolta dopo l’arresto di Mohamed | increduli genitori e amici

Montevecchia è scossa dopo l'arresto di Mohamed, un giovane studente universitario egiziano di 20 anni, accusato di legami con attività jihadiste. I genitori e gli amici, increduli e in silenzio, si rifugiano nelle loro case, con le tapparelle semi-abbassate, cercando di affrontare un evento che ha frantumato la tranquillità del loro paese. La comunità è in stato di choc, lottando per comprendere la realtà che si è rivelata così vicina.

MONTEVECCHIA – Le tapparelle di tutte le finestre sono semi-abbassate. Da fuori si scorgono movimenti nell’appartamento, ma da dentro nessuno vuole rispondere. Sono asserragliati in casa i genitori e i fratelli di Mohamed, lo studente universitario egiziano in Farmacia di 20 di Montevecchia che settimana scorsa è stato arrestato per aver scaricato dal web manuali per costruire bombe sporche e compiere attentati terroristici. “Si vergognano, sono sfuggenti anche con noi”, rispondono per loro i vicini. E quando li si incrocia perché devono uscire, forse proprio per andare a trovare Mohamed, rinchiuso nel carcere di Pescarenico a Lecco, il papà, che è un pizzaiolo, un gran lavoratore, con un cenno di una mano e gli occhi bassi chiede di essere lasciato in pace, stringendo a sé la moglie e i figli più giovani come per proteggerli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo jihadista della porta accanto? Montevecchia sconvolta dopo l’arresto di Mohamed: increduli genitori e amici

