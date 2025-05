Livorno prende a pugni un coetaneo durante una lite all' esterno di un locale | 19enne denunciato

Una violenta lite all'esterno di un locale notturno di Livorno culmina con un 19enne trasportato d'urgenza al pronto soccorso e un coetaneo denunciato per lesioni personali. L'episodio, avvenuto all'1.35 di domenica 25 maggio, è scaturito da un'accesa discussione tra i due ragazzi, portando a un intervento tempestivo delle autorità.

