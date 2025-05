Liverpool un' auto travolge i tifosi alla festa per la Premier | diversi feriti arrestato 53enne inglese Starmer | Scene spaventose

Un incidente drammatico ha scosso la festa dei tifosi del Liverpool dopo la vittoria in Premier League, quando un'auto ha travolto la folla, provocando diversi feriti. Un uomo di 53 anni è stato arrestato nel corso dell'evento, mentre le autorità, inclusa l'antiterrorismo, avviano indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Scene di panico e terrore hanno contrassegnato una giornata di celebrazione.

Momenti di terrore durante la parata dei supporter dei Reds. Un'auto si è lanciata contro la folla: ci sono diversi feriti. Indaga l'antiterrorismo... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Liverpool, un'auto travolge i tifosi alla festa per la Premier: diversi feriti, arrestato 53enne inglese. Starmer: «Scene spaventose»

