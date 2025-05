Liverpool auto travolge tifosi durante la parata per la vittoria in Premier | ci sono diversi feriti arrestato un uomo

Un'incidente shocking ha interrotto la parata di celebrazione della vittoria in Premier League del Liverpool, quando un'auto ha travolto un gruppo di tifosi. Sono segnalati diversi feriti e un uomo è stato arrestato. La gioia dei supporter si è trasformata in paura, sollevando interrogativi sulla sicurezza durante eventi pubblici. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per fare chiarezza su questa tragica situazione.

Momenti di terrore durante la parata dei supporter della squadra di Slot. Un'auto ha travolto la folla e secondo le prime ricostruzioni ci sono diversi feriti... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Liverpool, auto travolge tifosi durante la parata per la vittoria in Premier: ci sono diversi feriti, arrestato un uomo

Eurovision 2025, minacce di morte alla cantante di Israele durante la parata - Domenica 11 maggio ha dato il via alla settimana dell'Eurovision Song Contest 2025, con le 37 delegazioni pronte a brillare. 🔗continua a leggere

Auto travolge tifosi del Liverpool durante la parata di fine stagione: diversi feriti VIDEO - Il dramma durante la grande parata. Mentre erano in festa per le vie della città per celebrare la vittoria della Premier League, un’automobile di grosse dimensioni ha travolto i tifosi del Liverpool c ... 🔗Si legge su msn.com

Liverpool, auto travolge tifosi durante la parata per la vittoria in Premier: ci sono diversi feriti, arrestato un uomo - Momenti di terrore durante la parata dei supporter della squadra di Slot. Un'auto ha travolto la folla e secondo le prime ricostruzioni ci sono diversi feriti. 🔗msn.com scrive

Liverpool, auto travolge tifosi durante la parata per la vittoria in Premier: ci sono diversi feriti, arrestato l'uomo - Momenti di terrore durante la parata dei supporter della squadra di Slot. Un'auto ha travolto la folla e secondo le prime ricostruzioni ci sono diversi feriti. 🔗Si legge su corriere.it