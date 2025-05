Liverpool auto travolge tifosi durante la parata per la vittoria della Premier League

Un episodio drammatico ha segnato la parata per la vittoria della Premier League del Liverpool, quando un'auto ha travolto un gruppo di tifosi. Mentre migliaia di sostenitori celebravano l'importante traguardo, la gioia si è trasformata in preoccupazione e caos. Le prime notizie indicano che ci sarebbero diversi feriti, gettando un'ombra su un evento altrimenti festoso.

(LaPresse) Un’auto ha travolto un gruppo di tifosi del Liverpool durante la parata per la vittoria della Premier League. Migliaia di persone sono arrivate da tutto il Paese, ma i festeggiamenti sono stati rovinati quando, poco dopo le 18, si è vista un’auto investire alcuni passanti. Ci sarebbero diversi feriti. Un uomo è stato fermato dalla polizia. L’incidente è avvenuto lungo Water Street, nel centro di Liverpool... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Liverpool, auto travolge tifosi durante la parata per la vittoria della Premier League

Auto travolge i tifosi alla parata del Liverpool, arrestato un uomo - A riferirne è stata la polizia, precisando di essere stata contattata poco dopo le 18.00 "in seguito alla segnalazione di una collisione tra un'auto e diversi pedoni" nel centro città. Un uomo è stato ... 🔗Secondo msn.com

Auto travolge tifosi del Liverpool durante la parata di fine stagione: diversi feriti VIDEO - Il dramma durante la grande parata. Mentre erano in festa per le vie della città per celebrare la vittoria della Premier League, un’automobile di grosse dimensioni ha travolto i tifosi del Liverpool c ... 🔗Segnala msn.com

Paura a Liverpool: auto sulla folla, travolti i tifosi in festa per la Premier - Diversi feriti durante le celebrazioni in strada per la conquistata del campionato da parte dei Reds: arrestato il conducente ... 🔗Come scrive corrieredellosport.it

AUTO TRAVOLGE TIFOSI DEL LIVERPOOL DURANTE LA FESTA DI FINE STAGIONE, FERITI DIVERSI PASSANTI