Liverpool auto travolge tifosi durante la festa per la Premier | diversi feriti arrestato un uomo Starmer | Scene spaventose

Momenti di panico durante la festa per la vittoria della Premier League del Liverpool, quando un'auto ha travolto un gruppo di tifosi. L'incidente ha provocato diversi feriti e ha portato all'arresto di un uomo. Scene spaventose hanno oscurato la celebrazione, mentre le autorità indagano sull'accaduto. Il leader laburista Keir Starmer ha espresso preoccupazione per i tragici eventi.

