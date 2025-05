Liverpool auto travolge tifosi durante la festa per la Premier | diversi feriti arrestato 53enne inglese Starmer | Scene spaventose

Durante la festa per la vittoria in Premier League del Liverpool, un'incidente drammatico ha scosso l'atmosfera di festa. Un'auto ha travolto un gruppo di tifosi, causando diversi feriti e portando all'arresto di un uomo di 53 anni. Le scene spaventose hanno trasformato una celebrazione in un momento di terrore, suscitando paura tra i supporters dei Reds e facendo emergere interrogativi sulla sicurezza durante eventi pubblici.

