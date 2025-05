Liverpool | auto travolge tifosi che festeggiano la vittoria in Premier Numerosi feriti arrestato un uomo

Una celebrazione si trasforma in tragedia a Liverpool, dove un'auto ha investito tifosi festanti dopo la vittoria in Premier League. L'incidente, avvenuto nel centro della città mentre la folla attendeva la parata della squadra, ha causato numerosi feriti. Un uomo è stato arrestato in relazione all'episodio, gettando un'ombra su una giornata di festa per i 'reds'.

L'episodio è avvenuto dopo le 18 locali, le 19 in Italia, mentre un folla di gente si accalcava nel centro di Liverpool, per celebrare il trionfo dei 'reds', attesi in parata sul bus che trasportava calciatori, tecnici e dirigenti della squadra L'articolo Liverpool: auto travolge tifosi che festeggiano la vittoria in Premier. Numerosi feriti, arrestato un uomo proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Liverpool: auto travolge tifosi che festeggiano la vittoria in Premier. Numerosi feriti, arrestato un uomo

Liverpool, auto investe pedoni durante la parata per la vittoria della Premier League - Un tragico incidente ha scosso le celebrazioni per la vittoria del Liverpool nella Premier League, quando un veicolo ha investito diversi pedoni durante la parata. 🔗continua a leggere

Auto travolge i tifosi alla parata del Liverpool, arrestato un uomo - (Adnkronos) - Un'auto ha investito diversi tifosi a Liverpool, nel nord dell'Inghilterra, questa sera durante la parata per la vittoria Liverpool Fc in Premier League. A riferirne è stata la polizia, ... 🔗Come scrive msn.com

Auto travolge tifosi del Liverpool durante la parata di fine stagione: diversi feriti VIDEO - Il dramma durante la grande parata. Mentre erano in festa per le vie della città per celebrare la vittoria della Premier League, un’automobile di grosse dimensioni ha travolto i tifosi del Liverpool c ... 🔗Si legge su msn.com

Liverpool, terrore alla parata per il titolo: un'auto travolge la folla. Diversi i feriti, arrestato il conducente - CALCIO - Paura a Liverpool durante la parate per il titolo dei Reds di Arne Slot: un'auto è piombata sulla folla seminando il panico e ha investito diversi tifo ... 🔗Da eurosport.it