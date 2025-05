Liverpool auto travolge i tifosi alla festa di fine stagione | ci sono feriti

Una festa di celebrazione si è trasformata in tragedia a Liverpool, dove un'auto ha travolto alcuni tifosi durante la parata di fine stagione per la vittoria della Premier League. L'incidente, avvenuto in un clima di gioia e festa, ha lasciato diversi feriti, mentre i video online mostrano chiaramente la corsa dell'auto, una station wagon nera, verso la folla di appassionati.

Auto sui tifosi del Liverpool alla parata di fine stagione organizzata per celebrare la vittoria della Premier League, il campionato inglese di calcio. La vettura era di grosse dimensioni, come si vede in alcuni video finiti online: una macchina station wagon di colore nero punta proprio ai fan radunati in decine di migliaia nel centro della città del Merseyside e poi ne falcia molti. Per il momento non è chiaro se ci sono vittime. Ci sarebbero quasi sicuramente dei feriti, almeno quattro. Nei filmati che circolano online, si vede anche che quando la vettura si ferma viene circondata da altri tifosi inferociti, prima dell'arrivo della polizia...

