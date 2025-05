Liverpool auto sulla folla durante la parata per la vittoria della Premier League | ci sono feriti La ricostruzione dell’accaduto

Un tragico incidente ha scosso la parata di celebrazione della vittoria della Premier League da parte del Liverpool, con un'auto che ha travolto la folla, causando feriti. In questo articolo, ricostruiamo gli eventi che hanno portato a questi attimi di panico durante una giornata che avrebbe dovuto essere di festa per i tifosi. Scopriamo di più sull'accaduto e le reazioni della comunità.

Liverpool, auto sulla folla durante la parata per la vittoria della Premier League: ecco cosa è successo in Inghilterra. Attimi di panico a Liverpool durante la parata per celebrare la vittoria della Premier League da parte dei Reds in cui gioca anche l’ex Juve Federico Chiesa. Un’auto ha investito alcune persone presenti lungo il percorso dell’evento nel centro cittadino, provocando momenti di grande paura. Secondo i media britannici, ci sarebbero diversi feriti, anche se il bilancio ufficiale non è ancora stato diffuso. La polizia ha confermato l’arresto del conducente, mentre la zona è stata immediatamente isolata... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com