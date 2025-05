Liverpool auto sui tifosi durante la parata di fine stagione | diversi feriti

Durante la parata di fine stagione del Liverpool, un incidente ha scosso i festeggiamenti: un'auto ha investito alcuni tifosi, causando diversi feriti. I video del momento mostrano la vettura circondata da una folla inferocita, prima dell'intervento della polizia, che ha fermato un sospetto. Scopri i dettagli di questa drammatica situazione che ha interrotto la celebrazione.

