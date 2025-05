Liverpool auto investe pedoni durante la parata per la vittoria della Premier League

Un tragico incidente ha scosso le celebrazioni per la vittoria del Liverpool nella Premier League, quando un veicolo ha investito diversi pedoni durante la parata. La polizia locale ha confermato l'episodio, ma non ha fornito dettagli sull'origine dell'incidente. Mentre la città festeggiava un trionfo storico, la situazione è rapidamente degenerata, portando a preoccupazioni e indagini in corso.

