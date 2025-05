Liverpool auto investe pedoni alla parata per la vittoria della Premier League

Una celebrazione di gioia a Liverpool si è trasformata in un incubo quando un'auto ha investito diversi pedoni durante la parata per la vittoria della Premier League. La città è stata colpita dal panico e dal terrore in un attimo, interrompendo bruscamente i festeggiamenti per il successo dei Reds. I dettagli e le conseguenze di questo tragico evento stanno emergendo, suscitando preoccupazione tra i cittadini.

Liverpool è una città precipitata nel terrore in un attimo. Un veicolo, infatti, ha investito diverse persone durante la celebrazione della vittoria del campionato inglese di calcio dei Reds nel tardo pomeriggio di lunedì... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Liverpool, auto investe pedoni alla parata per la vittoria della Premier League

