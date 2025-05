Liverpool auto investe passanti durante la parata per la vittoria della Premier League

Un’incidente drammatico ha scosso la celebrazione della vittoria della Premier League da parte del Liverpool, quando un'auto ha investito alcuni passanti in Water Street. L'episodio, avvenuto nel cuore della parata, ha generato panico tra i festeggiatori e ha portato all'arresto del conducente. L'attenzione ora si concentra sulle circostanze di questo sfortunato avvenimento che ha interrotto una giornata di festa.

Panico a Liverpool dove un uomo è stato arrestato dopo aver investito in centro con la sua auto dei passanti, durante la parata per la vittoria della Premier League da parte dei Reds. Secondo quanto riportano i media inglesi, l'incidente è avvenuto poco dopo le 18 in Water Street e sul posto sono intervenuti polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno bloccato il veicolo e arrestato il guidatore. Al momento non è noto se ci sono vittime e quanti sono i feriti... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Liverpool, auto investe passanti durante la parata per la vittoria della Premier League

